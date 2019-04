น้องสมควรได้! แบร์นาร์โด้ใจหล่อมอบรางวัล MOTM ให้โฟเด้น

แบร์นาร์โด้ ซิลวา แนวรุกตัวเก่งของ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ มอบรางวัลแมนออฟเดอะแมทช์ให้กับ ฟิล โฟเด้น มิดฟิลด์รุ่นน้อง หลังเกมเอาชนะท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ 1-0

ดาวรุ่งวัย 18 ปีเบิกสกอร์แรกในพรีเมียร์ลีกได้สำเร็จ และเป็นการพาทีมคว่ำทัพไก่เดือยทอง 1-0 กุมความได้เปรียบในการลุ้นแชมป์ลีกต่อไป

โดยหลังเกมทางพรีเมียร์ลีก มอบรางวัลแมนออฟเดอะแมทช์ให้กับ แบร์นาร์โด้ ซึ่งเจ้าตัวนำมันมามอบให้กับรุ่นน้องรายนี้เพราะคิดว่า โฟเด้น สมควรได้รับมันมากกว่า

"ไม่ล่ะ ส่งมันให้ฟิลเถอะเพราะว่าตามตรงผมคิดว่าเขาสมควรได้รับมัน" แบร์นาร์โด้ ให้สัมภาษณ์กับ Sky Sports

"เขายังหนุ่ม เป็นยอดนักเตะและรางวัลนี้สำหรับนายนะ นายทำประตูชัยให้กับทีม ดังนั้นขอยินดีด้วย"

ในทีแรก โฟเด้น ปฏิเสธที่จะรับรางวัลนี้ก่อนที่จะรับรางวัลนี้มาครองแต่โดยดี

