น้องพลาด! วิลเลียมส์โพสต์ภาพแฟนลิเวอร์พูลฉลองซูเปอร์ลีกล่ม

แบรนดอน วิลเลียมส์ กองหลังอนาคตไกลของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ถูกคนในโซเชียลมีเดียรุมแซว หลังดันโพสต์ภาพแฟนบอลลิเวอร์พูล ฉลองการถอนตัวจาก ยูโรเปี้ยน ซูเปอร์ ลีก ของสโมสร

ปีศาจแดงเป็น 1 ใน 6 สโมสรจากพรีเมียร์ลีก ที่ร่วมก่อตั้งศึกซูเปอร์ลีก ก่อนสุดท้ายพวกเขาจะตัดสินใจถอนตัวออกมา เพราะทนต่อกระแสต่อต้านที่เข้ามารอบทิศทางไม่ไหว

Brandon Williams accidentally posted a picture of our Champions League title parade and then quickly deleted it 🤣 pic.twitter.com/yecSo2GROi