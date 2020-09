นัดแรกของซีซัน! อาซาร์คืนทัพ'เรอัล มาดริด'ฉะบายาโดลิด

เอเด็น อาซาร์ กลับมามีชื่ออยู่ในทีมเป็นครั้งแรกในฤดูกาลนี้ ในเกมเปิดบ้านรับการมาเยือนของ เรอัล บายาโดลิด

ปีกเบลเยียมยังไม่ได้ลงช่วยทีมแม้แต่นาทีเดียวในซีซันนี้ หลังสภาพร่างกายยังไม่ฟิตสมบูรณ์ ท่ามกลางกระแสข่าวว่า เขากลับมารายงานตัวพร้อมกับน้ำหนักที่มากกว่าเกณฑ์

ล่าสุดแนวรุกวัย 29 เรียกความฟิตกลับมาสมบูรณ์แล้ว และมีลุ้นลงช่วยทีมในเกมวันพุธนี้ เช่นเดียวกับในรายของ มาร์โก อเซนซิโอ ที่กลับมามีชื่ออยู่ในทีมเป็นครั้งแรกเช่นกัน

อย่างไรก็ดี ราชันชุดขาวจะไม่มี โทนี โครส กองกลางคนสำคัญ ที่ได้รับบาดเจ็บสะโพกจากเกมบุกชนะ เรอัล เบติส 3-2

รายชื่อนักเตะมาดริด ประกอบด้วย

ผู้รักษาประตู: กูร์ตัวส์, ลูนิน, อัลตูเบ

กองหลัง: การ์บาฆัล, รามอส, วาราน, นาโช, มาร์เซโล, โอดริโอโซลา, เมนดี้

กองกลาง: โมดริช, คาเซมิโร, บัลเบร์เด้, โอเดการ์ด, อิสโก้

กองหน้า: อาซาร์, เบนเซมา, อเซนซิโอ, มาโญรัล, บาสเกวซ, โยวิช, วินิซิอุส, โรดรีโก้

📋 Our 23-man squad for tomorrow's match against @realvalladolidE!#RMLiga | #RealMadridRealValladolid pic.twitter.com/nsTvO37Zbz