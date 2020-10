นั่งสำรองทั้งเกม! ดีบาลากดไลค์ข้อความตั้งคำถามปิร์โล

เปาโล ดีบาลา ดาวยิงยูเวนตุส กดไลค์ข้อความในทวิตเตอร์ที่ตั้งคำถามต่อ อันเดรีย ปิร์โล ก่อนจะลบออกในเวลาต่อมา

กองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินานั่งอยู่ข้างสนามในเกมบุกเสมอโครโตเน 1-1 และไม่ถูกเลือกลงสนามในฐานะตัวสำรองด้วย

"ฉันแปลกใจกับความคิดที่นำดีบาลามาโครโตเนด้วย ถ้าไม่ส่งเขาลงเล่น ถ้าเขาไม่พร้อมลงเล่น การปล่อยให้เขาซ้อมที่ตูริน มันไม่สมเหตุสมผลมากกว่าหรอ" ข้อความที่ดีบาลากดไลค์

ทั้งนี้ ดีบาลายังไม่ได้ลงสัมผัสเกม กัลโช เซเรีย อา แม้แต่นาทีเดียวในฤดูกาลนี้

& Dybala liked that comment!!

Maybe he should just become a coach now. 🤷‍♂️#Dybala #Juventus https://t.co/FDAjknURM2