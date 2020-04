นักเตะอาชีพยังอาย! 'เซ โรแบร์โต้'โชว์หุ่นสุดบึ้กในวัย 45

เซ โรแบร์โต้ อดีตกองกลางทีมชาติบราซิล สร้างความตกตะลึงให้กับแฟนบอล เมื่อเขาโชว์หุ่นสุดบึ้กในวัย 45 ปี

อดีตห้องเครื่องของ บาเยิร์น มิวนิค เพิ่งประกาศแขวนสตั๊ดเมื่อปี 2017 แต่เขายังดูแลสภาพร่างกายอย่างดีชนิดนักเตะอาชีพยังอาย

"ผมไม่มีข้อเสีย ผมไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ไม่สูบบุหรี่ กินแต่ของดีมีประโยชน์ และพักผ่อนอย่างเพียงพอ" เซ โรแบร์โต้ กล่าว

"ผมเชื่อว่านี่คือปัจจัยสำคัญตอนค้าแข้ง ตราบใดที่ผมยังทำแบบนี้"

"คน ๆ เดียวที่คุณต้องเอาชนะคือตัวคุณเมื่อวานนี้ คุณต้องมีแรงกระตุ้นอยู่เสมอ"

ทั้งนี้ เซ โรแบร์โต้ ประสบความสำเร็จมากมายกับทีมเสือใต้ จากการคว้าแชมป์บุนเดสลีกา 4 สมัย และ เดเอฟเบ โพคาล 4 สมัย พร้อมทำสถิติติดทีมชาติ 84 นัด ทำไป 6 ประตู

Zé Roberto certainly isn't in bad shape these days 🤯💪#FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/C7Twx8u6b9