ธีราทรเจอกัน! แมนฯ ซิตี้ ยกทัพเยือนมารินอส ก.ค. นี้

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ แถลงผ่านเว็บไซต์ของสโมสรว่า จะเดินทางไปเล่นเกมอุ่นเครื่องนัดพิเศษ 'ยูโรแจแปนคัพ' กับ โยโกฮามา เอฟ มารินอส ในช่วงปรีซีซัน 2019-20 ที่จะถึง

นี่จะเป็นการทัวร์อุ่นเครื่องที่ญี่ปุ่นครั้งแรกของเรือใบสีฟ้า โดยมารินอสนั้น เข้ามาอยู่ในเครือ ซิตี้ ฟุตบอล กรุป ตั้งแต่ปี 2014 และจะเปิดบ้านรับมือแชมป์พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2017-18 ที่นิสสัน สเตเดียม รังเหย้าของตัวเอง ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2019

See you in July, Japan! 🇯🇵



🔵 #mancity https://t.co/VPjygSw6hT