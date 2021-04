'ธนวัฒน์' ซัดช่วยเลสเตอร์ U23 ถล่มนักบุญ 7-1

ธนวัฒน์ ซึ้งจิตถาวร กองกลางชาวไทย ยิงหนึ่งประตูช่วยให้ เลสเตอร์ ซิตี้ U23 ถล่ม เซาแธมป์ตัน U23 ด้วยสกอร์ 7-1 ในเกมพรีเมียร์ลีก 2 ดิวิชั่น 1 เมื่อคืนวันที่ 19 เมษายน ที่ผ่านมา

ดาวเตะวัย 21 ปี เพิ่งถูก อากิระ นิชิโนะ กุนซือทีมชาติไทย เรียกตัวติดทีมชาติไทย ชุดเก็บตัวเตรียมทำศึกฟุตบอลโลก 2022 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย รอบสอง ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้

ล่าสุดในเกมพรีเมียร์ลีก 2 ดิวิชั่น 1 เมื่อคืนวันที่ 19 เมษายน ที่ผ่านมา ธนวัฒน์ ซึ้งจิตถาวร ลงสนามเป็นตัวจริงให้เลสเตอร์ ซิตี้ U23 พร้อมยิง 1 ประตูในช่วงครึ่งหลัง ช่วยให้ทีมถล่มเซาแธมป์ตัน U23 ด้วยสกอร์ 7-1 เก็บสามคะแนนสำคัญได้สำเร็จ รั้งอันดับ 11 ของตาราง มี 20 คะแนน จาก 21 เกม

สำหรับ ธนวัฒน์ ซึ้งจิตถาวร ที่ซัดไปแล้ว 3 ประตูให้ทีมชุด U23 เคยมีชื่ออยู่ในทีมเลสเตอร์ ซิตี้ ชุดใหญ่ ในเกมพรีเมียร์ลีก อังกฤษ นัดที่พบกับ แมนฯ ซิตี้ และ เวสต์แฮม ยูไนเต็ด แต่ยังไม่ได้รับโอกาสประเดิมสนามจาก เบรนแดน ร็อดเจอร์ส

Suengchitthawon’s first-time strike from the edge of the area nestles into the bottom corner! Come on!! ⚽️#lcfcu23s https://t.co/uhImLJnOcs