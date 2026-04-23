ทำได้แชมป์แน่! 'เป๊ป'ตั้งเป้าพา ซิตี้ คว้าชัยรวด 5 เกมท้าย

เป๊ป กวาร์ดิโอลา เฮดโค้ช แมนเชสเตอร์ ซิตี้ มองว่าทีมต้องชนะรวดทั้ง 5 นัดที่เหลือ หากต้องการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้
เรือใบสีฟ้า บุกชนะ เบิร์นลีย์ 1-0 เก็บสามแต้มสำคัญทะยานขึ้นไปรั้งจ่าฝูงมี 70 คะแนนเท่ากับ อาร์เซนอล และผลต่างประตู +37 เท่ากัน แต่ ซิตี้ มีจำนวนประตูที่ยิงได้มากกว่า (66 ประตู มากกว่าอาร์เซนอล 3 ลูก) และเหลือโปรแกรมอีกเพียง 4 นัด
โปรแกรมถัดไป ซิตี้จะลงเล่น เอฟเอ คัพ รอบรองชนะเลิศกับ เซาแธมป์ตัน ที่เวมบลีย์ ก่อนพัก 9 วัน แล้วบุกเยือน เอฟเวอร์ตัน จากนั้นต่อด้วยการพบ เบรนท์ฟอร์ด (เหย้า), บอร์นมัธ (เยือน), คริสตัล พาเลซ (เหย้า) และ แอสตัน วิลลา (เหย้า)
โดย เป๊ป เชื่อว่าโอกาสเดียวที่ทีมของเขาจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้คือการเก็บชัยชนะให้ได้ทุกนัดจนจบฤดูกาล
“ตอนนี้เรามี เอฟเอ คัพ รออยู่ และหลังจากนั้นอีก 5 เกม โอกาสเดียวที่จะเป็นแชมป์คือการชนะทั้งหมด” เป๊ป กล่าว
ขณะที่ในเกมกับ เบิร์นลีย์ ค่ำคืนที่ผ่านมา กุนซือชาวสเปนพอใจกับฟอร์มของทีม ที่เก็บชัยชนะได้ตามเป้าแม้จะมีอาการล้ามาจากเกมกนักกับ อาร์เซนอล เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
“มันเป็นเกมที่หนักมากในวันอาทิตย์ และไม่ง่ายเลยกับการลงเล่นอีกใน 3 วัน แต่ในพรีเมียร์ลีกคุณต้องปรับตัว เราทำได้ดี สร้างโอกาสได้มากมาย น่าเสียดายที่เปลี่ยนเป็นประตูได้ไม่มากพอ”
“วันนี้เราสร้างโอกาสได้ดีกว่าเกมวันอาทิตย์ อาร์เซนอล ทำได้ยอดเยี่ยม แต่ผลงานของเราก็ยอดเยี่ยมเช่นกัน และชัยชนะคือเป้าหมายสำคัญที่สุด”