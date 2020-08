ทูเคิลแจงช็อตระเบิดอารมณ์จวกโค้ชฟิตเนสไลป์ซิกหลังจบเกม

โทมัส ทูเคิล กุนซือของ ปารีส แซงต์-แชร์กแมง แจงเหตุการณ์ที่เขาไปชี้หน้าต่อว่าโค้ชฟิตเนสของ แอร์เบ ไลป์ซิก หลังเกมยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมา

ทัพเปแอสเช โชว์ฟอร์มสุดแกร่งเอาชนะทัพกระทิงแดงจากเยอรมันไปได้ 3-0 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีกได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสร โดยจะเข้าไปรอชิงฯกับผู้ชนะระหว่าง บาเยิร์น มิวนิค กับ โอลิมปิก ลียง ที่จะลงสนามในคืนนี้

ทว่ามีประเด็นหลังเกมเกิดขึ้นในจังหวะที่ ทูเคิล ไปชี้หน้าต่อว่า ดาเนียล เบห์เลา โค้ชฟิตเนสของไลป์ซิกหลังจบเกม โดย ทูเคิล เผยว่าเขาโดน เบห์เลา เข้ามาจัดจังหวะตอนที่เขากำลังเผชิญหน้ากับ ยูเลียน นาเกิลสมันน์ เรื่องแท็คติคของทีมจากบุนเดสลีกา ที่เล่นปะทะหนักตลอดทั้งเกมจนโดนจับฟาวล์ไปถึง 24 ครั้งในเกมนี้

"มันเป็นเรื่องระหว่างผมกับยูเลียน" ทูเคิล เผย

"มันเป็นเรื่องปกตินะระหว่างเฮดโค้ชสองคน แต่หลังจากนั้นมันมีบุคคลที่สามเข้ามาแทรกแซง"

"ผมไม่ชอบแบบนั้นเลย แต่ว่าปัญหานั้นก็ถูกเคลียร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว"

What has RB Leipzig fitness coach Daniel Behlau done to anger Thomas Tuchel? 😯#Club2020 pic.twitter.com/UrCWEmWXbO