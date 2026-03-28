ทูเคิลเห็นใจ’ไวท์’โดนโห่ประเด็นปฏิเสธการเรียกติดทีมชาติอังกฤษ

โธมัส ทูเคิล กุนซือทีมชาติอังกฤษ ให้สัมภาษณ์ปกป้อง เบน ไวท์ ที่โดนแฟนบอลโห่หลังทำประตูในเกมอุ่นเครื่องที่เปิด เวมบลีย์ สเตเดี้ยม เสมอ อุรุกวัย 1-1
แนวรับจาก อาร์เซนอล กลับมาติดทัพสิงโตคำรามเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่มีประเด็นถอนตัวจากแคมป์ฟุตบอลโลก 2022 ด้วยปัญหาความไม่ลงรอยกับ สตีฟ ฮอลแลนด์ ผู้ช่วยของ แกเร็ธ เซาธ์เกต และหลังจากนั้นเขาปฏิเสธการรับใช้ทีมชาติเรื่อยมา จนกระทั่งในยุคของ ทูเคิล
การปฏิเสธติดทีมชาติ ทำให้เขาถูกมองแง่ลบอย่างมากในสายตาแฟนสิงโตคำราม ซึ่ง ทูเคิล ได้วอนให้แฟนบอลทิ้งอดีตไว้เบื้องหลัง และหนุนหลังทีมก่อนลุยฟุตบอลโลกที่กำลังจะมาถึง
ผมได้ยินมาว่าเขาถูกโห่" ทูเคิล เผย
“อันที่จริง ผมไม่ได้ยินตอนอยู่ในสนาม เพราะมัวแต่ยุ่งกับการแก้เกมและสั่งการนักเตะ ผมเลยไม่ได้ยินเสียงนั้น ซึ่งผมคิดว่าถ้าเป็นแบบนั้น แต่มันคงไม่ใช่คนส่วนใหญ่หรอกที่โห่
"มันอาจจะมีเสียงโห่บ้าง หรือมีการตอบรับที่ครึ่ง ๆ กลาง ๆ สำหรับเขา ซึ่งผมผิดหวังนะ เพราะแน่นอนว่าเราต้องปกป้องนักเตะของเรา เขาทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมากในช่วงเก็บตัว และเขาสมควรได้รับโอกาสลงสนาม
"เขาสมควรได้รับโอกาสเป็นตัวจริงด้วยซ้ำ และเกือบจะทำประตูชัยให้เราได้แล้ว แต่ผมก็เข้าใจนะว่าเรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้นกับนักเตะคนอื่น ๆ ที่นี่มาก่อนเหมือนกัน"
"เขาต้องยืดอกยอมรับมันให้ได้ เราจะปกป้องเขาเสมอ และหวังว่าเราลืมเรื่องนี้ไป เพราะเขาพร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นใหม่ เราพร้อมให้โอกาสเขา ดังนั้นผมหวังว่าทุกคนจะก้าวข้ามเรื่องนี้ไปได้และยอมรับมัน"