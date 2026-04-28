ทีมผู้ตัดสินเป่าถูกต้อง! คณะวินัยฯ แจงช็อต พีฬาวัช ไม่มีเจตนาแฮนด์บอล

คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท ได้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสิน โดยตรวจสอบจากคลิปบันทึกเหตุการณ์ ข้อมูลการสื่อสารในระบบ VAR และภาพจากหลายมุมกล้องอย่างละเอียด และมีมติเห็นพ้องว่า ผู้เล่นหมายเลข 36 นายพีฬาวัช อรรคธรรม สโมสรการท่าเรือ เอฟซี มิได้มีเจตนาใช้มือเล่นบอล
ทั้งนี้ การที่ลูกบอลกระทบมือนั้นเกิดจากระยะประชิดและการเปลี่ยนทิศทางของลูกบอล ประกอบกับถูกผู้เล่นหมายเลข 7 รานีล ซานตาน่า สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ดึงเสื้อก่อน ซึ่งส่งผลต่อการปรับสมดุลของร่างกาย การยื่นแขนจึงเป็นไปตามธรรมชาติ ไม่ถือเป็นการกระทำความผิดฐานแฮนด์บอล
ดังนั้น การที่ผู้ตัดสินไม่เป่าฟาวล์แฮนด์บอล และผู้ตัดสินวีดิทัศน์ (VAR) ให้การเล่นดำเนินต่อไป ถือว่าตัดสินถูกต้องตามหลักการพิจารณาของ VAR Protocol คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า นายวิวรรธน์ จำปาอ่อน (ผู้ตัดสิน), นายชัยฤกษ์ งามสม (ผู้ตัดสินวีดิทัศน์ - VAR) และ นายวรพงษ์ ประเสริฐศรี (ผู้ช่วยผู้ตัดสินวีดิทัศน์ - AVAR) ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง