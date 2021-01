ทีมที่ 11! เจ้าของแมนฯ ซิตี้จับมือพันธมิตรยักษ์ใหญ่โบลิเวีย

ซิตี้ ฟุตบอล กรุ๊ป (ซีเอฟจี) บริษัทเจ้าของสโมสร แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เซ็นสัญญาจับมือเป็นพันธมิตรกับ คลับ โบลิวาร์ สโมสรดังในโบลิเวีย

ก่อนหน้านี้ ซิตี้ ฟุตบอล กรุ๊ป (ซีเอฟจี) มีทีมในเครือข่ายทั่วโลกถึง 10 ทีม ได้แก่ แมนฯ ซิตี้ (อังกฤษ), นิวยอร์ค ซิตี้ (สหรัฐอเมริกา), เมลเบิร์น ซิตี้ (ออสเตรเลีย), โยโกฮามา เอฟ มารินอส (ญี่ปุ่น), ตอร์เก้ (อุรุกวัย), กิโรนา (สเปน), เสฉวน จิ้วหนิว (จีน), มุมไบ ซิตี้ (อินเดีย), ลอมเมล (เบลเยียม) และ ทรัวส์ (ฝรั่งเศส)

กระทั่งล่าสุดก็ตัดสินใจจับมือกับ คลับ โบลิวาร์ เป็นทีมที่ 11 ซึ่งถือเป็นทีมดังของโบลิเวียที่เคยคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของประเทศมากที่สุดตลอดกาลถึง 29 สมัย ทว่าในฤดูกาลล่าสุด 2020 หล่นไปจบอันดับ 3

