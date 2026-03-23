ทีมชาติไทยนำทัพ! คนกีฬา-สโมสรพันธมิตร ร่วมอวยพรวันเกิด “มาดามแป้ง” ครบรอบอายุ 60 ปี

“มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ และ CEO บริษัท เมืองไทยประกันภัยฯ ฉลองวันคล้ายวันเกิด ครบรอยอายุ 60 ปี ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น ชื่นมื่น และ เต็มไปด้วยความสุข หลังเพื่อนพี่น้องในทุกวงการ รวมถึงคนในวงการกีฬา , ผู้บริหารสมาคมฯ , ทีมชาติไทย , สโมสร การท่าเรือ เอฟซี , สโมสรพันธมิตรทั่วประเทศ และ สื่อมวลชน ตบเท้า เดินทางมาร่วมอวยพร ในวันที่ 23 มีนาคม 2568 ชั้น 14 ณ ทาวเวอร์ A อาคารเมืองไทย - ภัทร คอมเพล็กซ์ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
“มาดามแป้ง” ได้ทำการบริจาคเครื่องมือแพทย์ ผ่านมูลนิธิมาดามแป้ง มูลค่ารวมกว่า 42.6 ล้านบาท ให้กับ 23 โรงพยาบาลทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ 60 ปี เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2569 ก่อนที่วันนี้ จะเปิดให้เพื่อนพี่น้องในทุกวงการ เข้ามาอวยพร ซึ่งในส่วนของวงการกีฬา นำโดย ทีมชาติไทยชุดใหญ่ , ผู้บริหารสมาคมฯ, สโมสร กาท่าเรือ เอฟซี , สโมสรพันธมิตร ประกอบด้วย เมืองทอง ยูไนเต็ด ,อยุธยา ยูไนเต็ด , บีจี ปทุม ยูไนเต็ด , ระยอง เอฟซี , นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี , หนองบัว พิชญ เอฟซี ,โปลิศ เทโร เอฟซี , นครปฐม ยูไนเต็ด , ปัตตานี เอฟซี ,มหาสารคาม เอสบีที เอฟซี ,ราษีไศล ยูไนเต็ด ,ชัยนาท ฮอร์นบิล ,บางกอก เอฟซี ,ตราด เอฟซี ,สงขลา เอฟซี ,ฉะเชิงเทรา ไฮเทค เอฟซี ,มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ,พีที สตูล เอฟซี ,เมืองเลย ยูไนเต็ด ,อุดร บ้านจั่น ยูไนเต็ด , ขอนแก่น เอฟซี , วิทยาลัยบันฑิตเอเชีย , คัสตอม ยูไนเต็ด ลสมุทรสาครซิตี้ และ สโมสร ฟุตซอลชลบุรี บลูเวฟ รวมถึงสื่อมวลชน
สำหรับ “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ อยู่ในวงการกีฬามาเกือบ 2 ทศวรรษ เริ่มต้นจากบทบาท ผู้จัดการทีมนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย , ผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ชุดสร้างประวัติศาสตร์ ไปฟุตบอลโลกหญิง 2 สมัยติดต่อกัน ในปี 2015 และ 2019 , ผู้จัดการทีม ฟุตบอลชายทีมชาติไทย และ ล่าสุด นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ในฐานะผู้หญิงคนแรกของประเทศไทย และ ทวีปเอเชีย พร้อมกันนี้ ยังถูกสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) แต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการ การพัฒนา (Chairperson of FIFA's Development Committee) ในฐานะผู้หญิงคนแรกของโลก