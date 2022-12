ทีมชาติกัมพูชา : รายชื่อ 24 คนสุดท้าย เอเอฟเอฟ คัพ 2022 ใครติด? ใครหลุดโผ?

ทีมชาติกัมพูชา เตรียมกลับมาวาดลวดลายในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอีกครั้ง โดยปีนี้ เคสึเกะ ฮอนดะ อดีตกองกลางทีมชาติญี่ปุ่น จะได้ทำหน้าที่คุมทัพแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วย ซึ่งเขามีเวลาเตรียมทีมและคัดเลือกนักเตะฝีเท้าดีจากศึกฟุตบอลลีกกัมพูชามาติดทีมชุดนี้

หากแฟนบอลติดตามบัญชีโซเชียลมีเดียส่วนตัวของอดีตแข้งวัย 36 ปี จะเห็นได้ว่า เคสึเกะ ฮอนดะ ทำงานหนักทุกวันในการเตรียมทีมให้พร้อมที่สุดสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้ เขาตระเวนดูการแข่งขันฟุตบอลลีกทุกสัปดาห์ เพื่อเฟ้นหาแข้งที่เหมาะสมกับแนวทางการเล่นของเขา โดยเฉพาะการแข่งขันรายการนี้ที่แฟนบอลตั้งความหวังไว้สูงในการลุ้นผ่านเข้ารอบน็อคเอาท์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์

กัมพูชา อยู่ร่วมกลุ่ม A กับ ทีมชาติไทย (แชมป์เก่า), ฟิลิปปินส์ และ บรูไนฯ โดยเกมแรกจะได้เล่นที่สนามกีฬาแห่งชาติแห่งใหม่ มรดก เตโช สเตเดียม รับการมาเยือน ฟิลิปปินส์ ในวันที่ 20 ธันวาคม จากนั้นจะออกไปเยือน อินโดนีเซีย ในวันที่ 23 ธ.ค. ต่อเนื่องด้วยการเปิดบ้านรับ บรูไนฯ ในวันที่ 29 ธ.ค. และปิดท้ายรอบแรกด้วยการบุกมาเยือน ทีมชาติไทย ของ มาโน่ โพลกิ้ง ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันที่ 2 มกราคม 2566

หลังจากตามดูฟอร์มและคัดเลือกนักเตะมาทั้งฤดูกาล ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม ที่ผ่านมา เคสึเกะ ฮอนดะ กุนซือของทีม กลั่นกรองรายชื่อเหลือ 24 คนสุดท้าย ในการเรียกเข้าแคมป์เก็บตัวและเตรียมลุยศึกเอเอฟเอฟ มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คัพ 2022 ซึ่งในจำนวน 24 แข้งที่ฮอนดะเลือกมานั้น มีนักเตะถึง 7 ราย ที่มีอายุต่ำกว่า 23 ปี

แข้งตัวหลักของทีมยังอยู่ครบทั้ง ลิม พิโสธ แนวรุกจากพนมเปญ คราวน์, เซียง จันเทียะ กองหน้าตัวความหวังจากเบิงเกต อังกอร์ เอฟซี นอกจากนั้นในทีมชุดนี้ยังมีสองนักเตะที่ค้าแข้งอยู่ในลีกต่างประเทศอย่าง โกก บอริส จากซาราวัก ยูไนเต็ด ในลีกมาเลเซีย และ นิค เทย์เลอร์ กองหน้าที่เกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา จากทีมออร์แลนโด้ ซิตี้ B ซึ่งเป็นการประเดิมติดทีมชาติครั้งแรกของเจ้าตัวอีกด้วย

รวมถึง เธียร์รี จันทา บิน กองกลางตัวเก๋าวัย 31 ปี ที่เคยผ่านประสบการณ์ค้าแข้งในลีกไทยกับกระบี่ เอฟซี และ สุโขทัย เอฟซี ก็มีชื่อติดทีมชุดนี้เช่นกัน

รายชื่อ 24 นักเตะของทีมชาติกัมพูชา ชุดเตรียมทำศึกเอเอฟเอฟ มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คัพ 2022 ก่อนทำการตัดตัวให้เหลือ 23 คนสุดท้าย มีดังนี้

🇰🇭 📋 Football Federation of Cambodia (FFC) announced their squad list for the AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 from December 20, 2022 to January 16, 2023.



✯ 2 playerS currently playing abroad are Kok Boris and Nick Taylor

✯ 7 players under the age of 23 in the squad#AFF pic.twitter.com/a9CQjft0be