ทำงานหนักต่อไป! นิชิโนะ “ประตูทีมชาติเปิดกว้างให้ทุกคนเสมอ”

กุนซือช้างศึก เร้านักเตะกลับไปทำงานหนักกลับสโมสรเพื่อให้มีชื่อติดทีมชาติไทยอีกครั้ง

อากิระ นิชิโนะ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย กระตุ้นลูกทีมทำงานหนักต่อไปเพื่อกลับมามีชื่อติดทัพช้างศึกอีกครั้ง ก่อนปล่อยนักเตะแยกย้ายออกจากแคมป์เก็บตัวเป็นที่เรียบร้อย หลังเสร็จสิ้นภารกิจลงเล่นเกมกระชับมิตร "THE WARRIORS ARE HERE" ที่เสมอกับ ทีมไทยลีก ออล สตาร์ ไป 2-2 ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน วันที่ 14 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

กุนซือวัย 65 ปี เปิดโอกาสให้นักเตะหน้าใหม่ลงโชว์ฝีเท้าเต็มที่ในเกมกับ ไทยลีก ออล สตาร์ โดยหนึ่งในแข้งใหม่ที่ถูกเรียกติดทีมอย่าง ภานุพงศ์ พลซา กองกลางจาก ชลบุรี เอฟซี สามารถเบิกสกอร์แรกในสีเสื้อช้างศึกได้อีกด้วย

“ก่อนอื่นอยากขอบคุณทุกคนมากสำหรับแคมป์นี้ แม้ว่าจะเป็นเวลาเพียง 5 วัน แต่ทุกคนก็แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ ซึ่งเราอาจจะไม่ชนะก็จริง แต่ก็เชื่อว่า ทุกคนก็น่าจะได้ประสบการณ์ที่ดี และนำกลับไปต่อยอดเพื่อพัฒนาตัวเองได้”

“ยอมรับว่าผิดหวัง และเสียดายเหมือนกันที่แคมป์นี้ มีผู้เล่นบาดเจ็บ อย่างเช่น นุ๊ก (อาทิตย์ บุตรจินดา) ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แต่ในเมื่อเจ็บแล้ว หลังจากนี้ก็ต้องพยายามกลับไปฟื้นฟูสภาพร่างกายตัวเอง เพื่อกลับมาให้เร็วที่สุด ก็เชื่อว่าหลายคนเป็นกำลังใจให้ รวมถึงคนอื่นๆ ด้วย ที่ต้องกลับไปดูแลตัวเองต่อเนื่อง เพราะในฐานะนักฟุตบอล ร่างกายเป็นสิ่งสำคัญที่สุด”

“ด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อวานแฟนบอลอาจจะเข้ามาไม่เยอะ และไม่ใช่เกมทางการ แต่ก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะภูมิใจที่มีโอกาสเข้ามาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ ดังนั้น หลังจากนี้ ก็อยากให้ทุกคนกลับไปทำงานหนักต่อที่สโมสร กลับไปสู้เพื่อโอกาสลงเล่น และเพื่อที่จะกลับมาติดทีมชาติอีกครั้ง ก็อยากให้ทุกคนตั้งเป้าหมายไว้”

“ประตูทีมชาติ เปิดกว้างให้ทุกคนเสมอ และทุกคนก็น่าจะรู้ว่าหลังจากนี้ ควรกลับไปทำอะไรบ้าง ก็หวังว่าจะมีโอกาสกลับมาเจอทุกคนอีกครั้งในช่วงปีหน้า ที่สำคัญ ก็หวังว่าโปรแกรมต่างๆ จะดำเนินไปตามปกติ เพื่อที่เราจะกลับมาเจอกันอีก ก็อยากขอบคุณทุกคนจริงๆ สำหรับความร่วมมือที่ดี” กุนซือวัย 65 ปี ปิดท้าย

สำหรับ ทีมชาติไทย มีโปรแกรมกลับมาลงเล่นอีกครั้ง ด้วยการเปิดบ้านพบกับ อินโดนีเซีย ในศึกฟุตบอลโลก 2022 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย รอบ 2 วันที่ 25 มีนาคม 2564