ทายาทในใจ! คล็อปป์อยากเห็นเจอร์ราร์ดรับช่วงคุมหงส์

กุนซือชาวเยอรมันยอมรับอยากเห็น สตีเวน เจอร์ราร์ด รับช่วงคุมหงส์แดง หากเขาไม่ได้คุมทีมแล้ว

เยอร์เก้น คล็อปป์ นายใหญ่ลิเวอร์พูล เผย เขาอยากเห็น สตีเวน เจอร์ราร์ด เทรนเนอร์ของเรนเจอร์ส รับช่วงคุมทีม เมื่อเขาต้องโบกมือลาถิ่นแอนฟิลด์ไปแล้ว

โค้ชชาวเยอรมันพาหงส์แดงคว้าแชมป์ ยูฟา แชมเปี้ยนส์ลีก เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมา พร้อมได้รับเลือกเป็นโค้ชแห่งปีของฟีฟา ปัจจุบันเขาเหลือสัญญาคุมทีมถึงปี 2022

"เคนนี (ดัลกริช) และ สตีวี (เจอร์ราร์ด) คือสองคนที่สนับสนุนผมมาก ๆ มาตั้งแต่วันแรก" คล็อปป์ เผยผ่าน Four Four Two

"แต่ตำแหน่งของผมในฐานะผู้จัดการทีม มันไม่เกี่ยวกับคนรอบข้าง"

"ถ้าลิเวอร์พูลปลดผมในวันพรุ่งนี้ บางทีเคนนีอาจเป็นตัวเลือกแรกที่จะเข้ามาแทนผม แต่พวกเขาอาจดึงสตีวีกลับมาจากกลาสโกว์ก็ได้"

"ถ้าคุณถามผมว่า ใครควรเข้ามาทำงานต่อจากผม ผมขอตอบสตีวี ผมพร้อมช่วยเขาเท่าที่จะทำได้"

"ถ้ามีใครบางคนได้งาน มันไม่เกี่ยวกับพวกเขา มันเกี่ยวกับตัวคุณที่ไม่ดีพอ"

"ผมแก่พอที่จะรู้ว่า ผมมอบทุกอย่างให้กับงานนี้ ผมไม่ใช่อัจฉริยะ ผมไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบ แต่ผมทุ่มเทเพื่อสโมสร 100%"

"ถ้ามันเพียงพอ มันก็ดี แต่ถ้ามันยังไม่พอ มันคือปัญหาของตอนนั้น"