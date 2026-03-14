ทันควัน! 'อิหร่าน'แถลงสวน ทรัมป์ หลังไม่การันตีความปลอดภัยหากมาแข่งฟุตบอลโลก

สหพันธ์ฟุตบอลอิหร่าน หรือ FFIRI แถลงตอบโต้ โดนัลด์ ทรัมป์ หลังประธานาธิปดีสหรัฐฯ ออกมาโพสต์เตือนว่าการเข้าร่วมแข่งขันในศึกฟุตบอลโลก 2026 อาจเป็นอันตรายต่อ “ชีวิตและความปลอดภัย” ของนักเตะ
ก่อนหน้านี้ ทรัมป์ ออกมาโพสต์ยืนยันว่านักเตะ อิหร่าน จะยังคงได้รับการต้อนรับหากมาแข่งขันในศึกฟุตบอลโลกกลางปีนี้ แม้สถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางจะตึงเครียด แต่จะเป็นการดีกว่าถ้าไม่เดินทางมา เพราะไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้
“ทีมฟุตบอลทีมชาติอิหร่านจะได้รับการต้อนรับสู่ฟุตบอลโลก แต่ผมไม่เชื่อว่ามันเหมาะสมสำหรับพวกเขาที่จะอยู่ที่นั่น เพราะชีวิตและความปลอดภัยของพวกเขาเอง” ทรัมป์ โพสต์ผ่าน Truth Social
โดย อิหร่าน ออกแถลงตอบโต้ทันควันว่าไม่มีใครตัดทีมออกจากศึกฟุตบอลโลกได้ พร้อมระบุด้วยว่า หากสหรัฐฯไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยให้ทุกทีมได้ ก็ไม่ควรทำหน้าที่เจ้าภาพร่วมของทัวร์นาเมนต์
“ฟุตบอลโลกเป็นมหกรรมประวัติศาสตร์ระดับนานาชาติ และองค์กรที่กำกับดูแลคือฟีฟ่า ไม่ใช่บุคคลหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง" อิหร่าน แถลง
"ด้วยความแข็งแกร่งและชัยชนะอย่างเด็ดขาดที่ลูกหลานของชาว อิหร่าน ทำได้ ทำให้เราเป็นหนึ่งในทีมแรก ๆ ที่ผ่านเข้ารอบรายการใหญ่ครั้งนี้"
"ไม่มีใครสามารถกีดกันทีมชาติอิหร่านออกจากฟุตบอลโลกได้ ประเทศเดียวที่ควรถูกตัดสิทธิ์ คือประเทศที่เป็น ‘เจ้าภาพ’ แต่ขาดความสามารถในการรักษาความปลอดภัยให้กับทีมที่เข้าร่วมในทัวร์นาเมนท์ระดับโลกครั้งนี้”
ทั้งนี้ อิหร่าน ถูกจับสลากอยู่กลุ่ม G ร่วมกับ เบลเยียม, อียิปต์ และ นิวซีแลนด์ โดยโปรแกรม 3 นัดของพวกเขาจะลงเตะในสหรัฐฯ 2 นัด คือที่ ลอสแอนเจลิส และ ซีแอตเทิล