ที่หนูอยู่ตรงไหน? มาสค็อตจิ๋วยืนงงก่อนแข้งปืนเรียกเข้าเฟรมถ่ายภาพ

เหล่านักเตะ อาร์เซนอล ทำเรื่องน่ารักเมื่อชวนมาสคอตตัวจิ๋ว ร่วมถ่ายรูปก่อนเกม ยูฟ่า ยูโรป้า ลีก เมื่อคืนวันพฤหัสที่ผ่านมา

ถือเป็นโมเมนต์น่ารักก่อนเกม ระหว่างที่นักเตะ เดอะ กันเนอร์ส กำลังถ่ายรูปรวม เมื่อมีมาสคอตเด็กน้อยคนหนึ่งเดินหลงเข้ามา ก่อนจบแบบปฮปปี้ด้วยการได้ถ่ายรูปรวมกับแข้งปืนใหญ่

The mascot didn't know where to go so Arsenal included him in their team photo ❤️ pic.twitter.com/NQu8l0KMqN