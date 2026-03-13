ทรู บีจี ติดแข่งบอลหญิง! ทรู บียู ต้องหาสนามเหย้าใหม่รับ กัมบะ ACL2

ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ต้องหาสนามแข่งขันใหม่สำหรับเกมในบ้านของ ศึก เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีกส์ ทู 2025/26 รอบ 4 ทีมสุดท้าย เนื่องจาก ทรู บีจี สเตเดียม เตรียมใช้จัดฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี 2026
ไทย รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพ ศึกชิงแชมป์เอเชียหญิง U20 2026 โดยจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 1-18 เมษายน 2026 โดย 3 สนามที่ใช้จัดการแข่งขันประกอบด้วย สนามธรรมศาสตร์รังสิต, ทรู บีจี สเตเดียม และ สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ด้วยเหตุผลนี้ส่งผลให้ 'แข้งเทพ' ที่เข้ารอบ 4 ทีมสุดท้าย ACL2 และมีคิวเปิดบ้านพบ กับมะ โอซาก้า วันที่ 15 เมษายน จำเป็นต้องหาสนามใหม่ เพราะสนาม ทรู บีจี จะใช้จัดแข่งฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย U20 พอดี จึงไม่สามารถใช้งานได้
สำหรับ ทรู แบงค็อก จะพบกับ กัมบะ โอซาก้า ในฟุตบอล เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก ทู 2025/26 โดยเลกแรกจะบุกไปเยือน กัมบะ วันที่ 8 เมษายน 2026 และจะกลับมาเล่นในไทยวันที่ 15 เมษายน 2026