ทีมแรกในอังกฤษ! แมนฯยูฯตกรอบตัดเชือกบอลถ้วย 3 รายการ

แมนฯ ยูฯ จากรึกสถิติที่ไม่น่าจดจำนัก เมื่อกลายเป็นสโมสรแรกในอังกฤษที่ตกรอบรองชนะเลิศฟุตบอลถ้วย 3 รายการในฤดูกาลเดียว

ปีศาจแดงเพิ่งพลาดท่าแพ้เซบีญา 1-2 ในรอบตัดเชือกศึกยูโรปาลีก ไปถึงฝั่งฝันในฟุตบอลถ้วยอีกรายการ หลังก่อนหน้านี้ก็ตกรอบเดียวกันในคาราบาว คัพ และ เอฟเอ คัพ มาแล้ว

ลูกทีมของ โอเล กุนนาร์ โซลชา จึงกลายเป็นสโมสรแรกในอังกฤษที่ต้องจอดป้ายในรอบรองชนะเลิศฟุตบอลถ้วย 3 รายการในปีเดียวกัน

ขณะเดียวกัน ยูไนเต็ดก็ต้องจบฤดูกาลแบบมือเปล่าเป็นฤดูกาลที่ 3 ติดต่อกัน ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ 31 ปีของสโมสรเลยทีเดียว

0/3 - Manchester United in 2019-20 (League Cup, FA Cup, Europa League) are the first ever English top-flight team to fall at the semi-final stage of three different competitions within the same campaign. Heartbreaking. #UEL pic.twitter.com/JLeEbdAZj6