ทีมแรกของโลก! เชลซีสร้างประวัติศาสตร์เข้าชิง UCL ทั้งชายและหญิง

เชลซี กลายเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอล ที่ทั้งทีมชายและทีมหญิง สามารถเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศ ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ได้สำเร็จในฤดูกาลเดียวกัน

ทัพสิงโตน้ำเงินครามชายเพิ่งผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลถ้วยใหญ่ของยุโรป ด้วยการเอาชนะเรอัล มาดริด 2-0 เมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมา (สกอร์รวม 3-1) จากการทำประตูของติโม แวร์เนอร์ และเมสัน เมาท์

การเข้าชิงในครั้งนี้ ยังทำให้ โธมัส ทูเคิล เป็นเฮดโค้ชคนแรกที่คุมสองทีมเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศรายการนี้ได้ติดต่อกัน หลังจากเมื่อฤดูกาลที่แล้ว เขาพาปารีส แซงต์ แชร์กแมง เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศ ก่อนจะแพ้บาเยิร์น มิวนิค ไป 1-0

ก่อนหน้านี้ ทีมหญิงของเชลซีเพิ่งปราบบาเยิร์น มิวนิค มาด้วยสกอร์รวม 5-3 และจะเข้าไปรอชิงชนะเลิศกับบาร์เซโลนาในคืนวันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคมนี้ ส่วนทีมชายจะพบกับแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ในคืนวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม

Chelsea are the first team ever to have a men's and women's team make the Champions League final in the same season 💙 pic.twitter.com/QSEXWW8qah