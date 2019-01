ทีมเดียวกันก็ไม่เว้น! ซนถูกแฟนไก่เหยียดเกมพ่ายผี

เจมส์ ดิคเก้นส์ บรรณาธิการใหญ่ของ Goal ที่เข้าไปชมเกมในสนามเวมบลีย์ รายงานว่า ซน ฮึง-มิน ถูกแฟนบอลหยาบของสเปอร์สคนหนึ่ง ตะโกนเหยียดในเกมเปิดบ้านแพ้แมนฯยูฯ 0-1

ดิคเก้นส์โพสต์เล่าผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่า "ผมไม่เคยพบเจอกับการเหยียดในฟุตบอลมา 15 ปีแล้ว แต่วันนี้ที่สเปอร์สมันน่าตกใจมาก ผมบอกเจ้าหน้าที่สนามไปแล้ว ผมเข้าไปพูดกับเขา (คนเหยียด) ด้วยตัวเอง แต่กลับถูกด่ากลับมา ในขณะที่ผมยืนอยู่ข้าง ๆ กับลูก มันน่าตกใจจริง ๆ"

จากนั้นดิคเก้นส์เปิดเผยว่า นักเตะที่ถูกเหยียดนั้นคือ ซน ฮึง-มิน และตอนนี้สเปอร์สได้ติดต่อสอบถามข้อมูลจากเขาเพื่อตามหาตัวแฟนบอลรายนั้นแล้ว

"ตอนนี้สเปอร์สติดต่อเข้ามาแล้วและผมจะร่วมมือกับพวกเขาเพื่อหาแฟนบอลคนนั้น วันนี้พอแค่นี้ล่ะ ผมล็อคเอาท์ละ ขอบคุณอีกครั้งครับ" ดิคเก้นส์ กล่าวต่อ

สำหรับกองหน้าทีมชาติเกาหลีใต้นั้นเดินทางไปสมทบเพื่อนร่วมชาติทำศึกเอชียนคัพที่ดูไบทันทีหลังจบเกมเมื่อคืนนี้

