ทีมที่ 10! กลุ่มทุนแมนฯซิตี้ซื้อ 'ทรัวส์' สโมสรลีกเดอซ์

ซิตี้ ฟุตบอล กรุ๊ป กลุ่มทุนเจ้าของทีมแมนฯ ซิตี้ ประกาศเทคโอเวอร์ ทรัวส์ สโมสรในลีกเดอซ์ ฝรั่งเศส

ซิตี้ ฟุตบอล กรุ๊ป เกิดขึ้นจากการสนับสนุนของ อาบู ดาบี ยูไนเต็ด กรุ๊ป หลังจากเข้าซื้อกิจการของเรือใบสีฟ้าในปี 2008 จากนั้นพวกเขาก็เดินหน้าเทคโอเวอร์สโมสรฟุตบอลทั่วโลก

ปัจจุบัน ซิตี้ ฟุตบอล กรุ๊ป มีทีมอยู่ในความดูแล 9 สโมสร ประกอบด้วย แมนฯ ซิตี้ (อังกฤษ), นิวยอร์ค ซิตี้ (สหรัฐฯ), เมลเบิร์น ซิตี้ (ออสเตรเลีย), โยโกฮามา เอฟ มารินอส (ญี่ปุ่น), มอนเตวิเดโอ ซิตี้ ตอร์เก้ (อุรุกวัย), กิโรนา (สเปน), ซีฉวน เจี้ยวเนี่ยว (จีน), มุมไบ ซิตี้ (อินเดีย) และ ลอมเมล เอสเค (เบลเยียม)

ก่อนล่าสุด ทรัวส์ ซึ่งจบอันดับ 4 ในตารางลีกเดอซ์ฤดูกาลที่ผ่านมา จะกลายเป็นสโมสรที่ 10 ของ ซิตี้ ฟุตบอล กรุ๊ป

City Football Group has today announced that Espérance Sportive Troyes Aube Champagne (ESTAC), in France’s Ligue 2, has become its tenth club, following DNCG review of the acquisition.



