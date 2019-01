ทบต้นทบดอก! ปารีสขยี้แก็งก็อง 9-0 จารึกสถิติเพียบ

ทีมแห่งเมืองหลวงฝรั่งเศสเอาคืนจากการตกรอบ เฟรนช์ ลีก คัพ ด้วยการถล่มผู้มาเยือนแบบไม่ไว้หน้าถึง 9 ประตู พร้อมสถิติมากมาย

ปารีส แซงต์ แชร์กแมง ทาบสถิติชนะเยอะที่สุดตลอดกาลในบ้านของตัวเอง เมื่อถล่มแก็งก็องไปขาดลอยถึง 9-0 เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา

ทีมแห่งเมืองหลวงฝรั่งเศสได้ประตูจากแฮตทริคของผู้เล่นสองรายคือ เอดินสัน คาวานี และคีลิยัน เอ็มบัปเป้ บวกกับเนย์มาร์อีก 2 ประตู และ โธมัส มูนิเยร์ อีกหนึ่งประตู ซึ่งเป็นผลงานที่เทียบเท่ากับที่พวกเขาเคยทำได้เมื่อปี 2016 ซึ่งเอาชนะทรัวส์ไปด้วยสกอร์เดียวกัน

ในเกมเดียวกันนี้ เนย์มาร์ยังทำประตูที่ 32 ของตัวเองในลีกเอิง โดยใช้เวลาลงสนามรวมทั้งสิ้นเพียง 34 นัดเท่านั้น ซึ่งเป็นนักเตะที่ทำประตูได้ถึงหลักดังกล่าวได้เร็วที่สุดในรอบ 45 ปี

นอกจากนี้ นี่ยังเป็นเพียงครั้งที่สองเท่านั้นในรอบ 45 ปี ที่มีนักเตะจากทีมเดียวกันทำแฮตทริคได้ถึง 2 ราย โดยครั้งก่อนหน้านี้ที่มีทีมทำได้ ต้องย้อนไปถึงปี 1979 เลยทีเดียว

ก่อนหน้านี้ แก็งก็องเพิ่งเป็นทีมที่เขี่ยปารีส แซงต์ แชร์กแมง ตกรอบก่อนรองชนะเลิศของ เฟรนช์ ลีก คัพ ไปด้วยสกอร์ 2-1 เมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา

9-0 - Against Guingamp (9-0), Paris have registered their joint-biggest win ever in Ligue 1 (also 9-0 against Troyes in March 2016), their biggest at home. Fireworks. pic.twitter.com/SsDACeXPzi — OptaJean (@OptaJean) January 19, 2019

32 - Neymar 🇧🇷 has scored 32 goals in 33 games in Ligue 1 with Paris, becoming the fastest player to reach this tally in the French 🇫🇷 top-flight in the last 45 seasons. Monster. pic.twitter.com/5mYzGfQwxY — OptaJean (@OptaJean) January 19, 2019