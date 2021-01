ทุกคนเท่าเทียมกัน! ซลาตันโพสต์โต้เหยียดลูกากู

ซลาตัน อิบราฮิโมวิช ดาวยิงจอมเก๋าของ เอซี มิลาน โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ว่า โลกของเขาไม่มีที่ว่างให้การเหยียดผิว เพราะมนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกัน

กองหน้าวัย 39 ถูกกล่าวหาว่าใช้คำพูดเหยียด โรเมลู ลูกากู ในระหว่างเกมโคปปา อิตาเลีย รอบ 8 ทีม จนหวิดมีเรื่องมีราวกับดาวยิงอินเตอร์ มิลาน ซึ่งพวกเขาต่างได้รับใบเหลืองจากผู้ตัดสินทั้งคู่ ก่อนที่อิบราจะมาโดนใบเหลืองที่สองเป็นใบแดงไล่ออกในครึ่งหลัง

In ZLATAN’s world there is no place for RACISM.

We are all the same race - we are all equal !!

We are all PLAYERS some better then others.https://t.co/DhguHUOFte