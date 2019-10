ทุกคนล้วนมีอารมณ์! เบเยรินวอนแฟนปืนรวมใจนักเตะ

เอ็คตอร์ เบเยริน แบ็คขวาอาร์เซนอล เชื่อว่า มนุษย์ทุกคนล้วนมีอารมณ์ด้วยกันทั้งนั้น พร้อมวอนแฟนบอลรวมใจเป็นหนึ่งกับนักเตะ

สถานการณ์ในแคมป์ เดอะ กันเนอร์ส กำลังระอุหนัก เมื่อ กรานิต ชาก้า ไปแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวตอบโต้แฟนบอล เพราะไม่พอใจที่ได้รับเสียงโห่ระหว่างถูกเปลี่ยนตัว ในเกมเปิดบ้านเสมอกับ คริสตัล พาเลซ 2-2

We are all humans, we all have emotions, and sometimes it's not easy dealing with them. It's time to lift each other up, not to push each other away. We only win when we are together. #COYG pic.twitter.com/dkDI7M3xew