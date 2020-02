ทุกคนมีส่วนร่วม! ปืนสร้างสถิติผ่านบอลประตูโอซิล

อาร์เซนอล ทำสถิติใหม่ในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ ด้วยการต่อบอลมากที่สุดก่อนจบด้วยการทำประตูของ เมซุต โอซิล

ปืนใหญ่ กลับมาเก็บชัยชนะนัดแรกในรอบ 5 นัดหลังสุดในลีก หลังเปิด เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม ถล่ม นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 4-0 โดยทั้ง 4 ลูกล้วนเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลัง

ประตูของกลางรุกเบอร์ 10 ได้รับเสียงปรบมือจากแฟนบอลในสนาม เพราะมาจากการผ่านบอลถึง 35 ครั้ง เป็นสถิติสูงสุดในลีกอังกฤษซีซั่นนี้ และผู้เล่นทั้ง 11 คนในทีมต่างมีส่วนร่วมทั้งหมด

