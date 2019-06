ถึงเวลา!"ลีซอ"เผยเหตุซบชลบุรี เพื่อโอกาสลงเล่น+คัมแบ็คทีมชาติ

ขอบพระคุณ คุณ ขจร เจียรวนนท์ ประธานสโมสร @kc2w คุณ ชณิตา จันทรทรัพย์ ผู้จัดการทีม @puinoon_chanita และ @manopolking ที่ให้โอกาสผม ดูแลผมอย่างดีมาตลอด รวมไปถึงสตาฟโค้ชและทีมงานเจ้าหน้าที่ทุกคน มันถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องขออนุญาตออกไปหาโอกาสใหม่ในการลงเล่นเพื่ออนาคตและเพื่อสานต่อความฝันในการติดทีมชาติไทยและความกระหายของผมที่ยังคงมีเต็มเปี่ยมต่อไป ขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกๆคน ที่ฟันฝ่าและร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมเล่นร่วมซ้อมกันมาตลอดระยะเวลาเกือบ4ปี ผมรักทุกคนที่นี้และจะรักตลอดไป ขอให้ทีม @true_bangkok_united ประสบความสำเร็จได้เป็นแชมป์อย่างที่ทุกคนตั้งใจนะครับ ผมจะคอยให้กำลังใจเสมอ. I love all you guys and will love forever, thank you for everything ❤️❤️🙏🏼🙏🏼✌🏼✌🏼#LS14#truebangkokunited#thetimeisnow

