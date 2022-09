ตำนานเสือเหลืองยกทัพหวดออลสตาร์เหงียนศึกการกุศลTRUE LOVE- TO THE FUTURE

ทีมรวมตำนานนักเตะดอร์ทมุนด์ เตรียมออกเดินทางไปที่ประเทศเวียดนามเป็นเวลา 3 วัน เพื่อทำการลงแข่งขันเกมระดับตำนานที่แฟนๆตั้งตารอคอยมาอย่างยาวนานกับทีม เวียดนาม ออลสตาร์ โดย NextMedia ผู้นำด้านกีฬาและสื่อดิจิทัลของเวียดนาม การแข่งขันในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ True Love: รักแท้ - สู่อนาคต - แคมเปญดำเนินการโดย Next Media, HCMC Youth Union, สโมสร Borussia Dortmund, ผู้แทนอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ของเยอรมันใน เวียดนาม (AHK) เพื่อสนับสนุนเด็กกำพร้าและเด็กยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดใหญ่ของ Covid-19

ทัวร์ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน พ.ศ. 2565 จะมีกิจกรรมมากมาย รวมถึง กิจกรรมเพื่อสังคม, ฟุตบอลคลีนิกสำหรับเยาวชน ส่วนไฮไลท์สำคัญของแคมเปญนี้คือแมตช์กระชับมิตรระหว่าง เวียดนาม ออลสตาร์ พบกับ ทีมรวมตำนานนักเตะดอร์ทมุนด์ โดยนักร้อง อย่าง Hoang Bach และ My Tam จะเป็นทูตของแคมเปญ ที่มุ่งมั่นจะเผยแพร่ข้อความของ True Love / กำไรทั้งหมดจากการขายตั๋วจะถูกโอนไปยังกองทุนของโครงการ รายได้หลังจากสิ้นสุดแคมเปญจะถูกส่งไปยังบัญชีธนาคารของ HCMC Youth Union นอกจากนี้ กิจกรรมบางอย่างของการรณรงค์ เช่น การระดมทุน และการเยี่ยมเยียนโรงเรียนที่มีเด็กกำพร้า จะถูกนำไปใช้เพื่อแบ่งปันความสูญเสียของพวกเขา

ทีมตำนานดอร์ทมุนด์จะนำทัพโดยนักเตะอย่าง ชูลิโอ เซซาร์, เดเด้, มาร์เซ็ล ชเม็ลท์เซอร์, นอร์เบิร์ต ดิกเกล, เอวานิลซอน,เควิน โกรสคร็อยทซ์, จอร์ก ไฮน์ริช, แยน โคลเลอร์, ดาวิด โอดอนคอร์, แพทตริก โอโวโมเยลา, คาร์ล ไฮนซ์ รีดเล่, มิโรสลาฟ สเตวิช, โรมัน ไวเดนเฟลเลอร์, อิบราฮิม แทงโก, มลาเดน เพทริช และ โมฮาเหม็ด ซีดาน

BVB

ด้านทีมออลสตาร์เวียดนามนำทีมโดยโค้ชอย่าง เล ฮุน ดึก และ ฟาน เควียน, เล คอง วินห์ และนักเตะทีมชาติเวียดนามชุดปัจจุบันอย่าง เกว๊ หง็อก หาย, โด ฮุง สุง, โง ฮว่าง ธินห์ รวมทีมกับนักร้องชื่อดังอย่าง ฮอง บาค และ เหงียน วัน ชุง รวมไปถึงศิลปินร็อคอย่าง อันห์ เคาห์ รวมไปถึงยูทูปเบอร์ชื่อดังอย่าง Cán Cris และDo Kim Phuc ที่มีดีดรีเป็นนักเตะฟรีสไตล์รองแชมป์โลก

คุณ Do Thanh Tung - Deputy General Director ของ Next Media กล่าวว่า “ Next Media ได้วางแผนแคมเปญ True Love และ สโมสรโบรุสเซียดอร์ทมุนด์, Youth Union และหน่วยงานอื่น ๆ ก็เข้ามาช่วยสนับสนุน เพื่อระดมทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 เราเชื่อว่าฟุตบอลสามารถเป็นตัวเชื่อมและเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงผู้คนและเผยแพร่ข้อความที่เราต้องการสื่อสารไปในสังคม ด้วยวิธีนี้ความรักของเราจะไปถึงเด็กที่ได้รับความยากลำบากซึ่งจะช่วยให้พวกเขามีพลังมากขึ้นในอนาคต”

Kevin Sim หัวหน้าประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก “แฟน ๆ ชาวเวียดนามหลงใหลในบุนเดสลีกาอย่างไม่น่าเชื่อ ตั้งแต่เป็นพันธมิตรกับ Next Media เมื่อสามปีที่แล้ว ผู้ชมทีวีของเราเติบโตขึ้นกว่า 900% เรามีความมุ่งมั่นเท่าๆ กันที่จะเติมพลังความหลงใหลนี้ ทั้งในระดับรากหญ้า โดยนำตำนานบุนเดสลีกาและประสบการณ์บุนเดสลีกามาสู่เวียดนาม พร้อมนำสนับสนุนการพัฒนาทีมชาติอีกด้วย เช่น เมื่อเยาวชนเวียดนามอายุต่ำกว่า 17 ปีได้เยี่ยมชมอคาเดมี่ของทั้งสี่สโมสรในบุนเดสลีกา รวมถึงสโมสร โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ที่อยู่ในโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อให้ทั้งผู้เล่นและโค้ชมีโอกาสที่จะพัฒนาทักษะของพวกเขา ด้วยการเป็นพันธมิตรของเรากับ Next Media แฟน ๆ ต่างก็หลงใหลในการกระทำแบบครบวงจร และเป้าหมายที่ไม่หยุดยั้งที่บุนเดสลีกามอบให้ การมาเยือนตำนานโบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ เป็นอีกก้าวที่ยอดเยี่ยมในการสร้างแรงบันดาลใจให้แฟนบอลรุ่นเยาว์และนำฟุตบอลเยอรมันมาใกล้เวียดนามมากยิ่งขึ้น"

BVB

“ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา BVB มีความสุขกับการพัฒนาที่ได้ผลและคุ้มค่าในเวียดนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเห็นอนาคตที่สดใสในการพัฒนาเยาวชนร่วมกับ NextMedia ซึ่งเป็นพันธมิตรของเรา ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราที่จะแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ของเรากับพาร์ทเนอร์และแฟน ๆ ในเวียดนามมีความใกล้ชิดเพียงใด ร่วมกับ NextMedia เราจะเดินหน้าสร้างความสำเร็จต่อไปทั้งในและนอกสนาม” Benedikt Scholz Director of Internationalization & Commercial Partnerships สโมสรโบรุสเซียดอร์ทมุนด์กล่าว

ดร. Suresh Letchmanan Managing Director the Asia Pacific สโมสรดอร์ทมุนด์กล่าวเสริมว่า “เราในฐานะ BVB รู้สึกตื่นเต้นอย่างยิ่งที่จะนำผู้เล่นระดับตำนานของเรามาสู่เวียดนาม ซึ่งเป็นตลาดที่สำคัญสำหรับเราในฐานะ BVB ในเอเชีย ความกระตือรือร้นและความรักที่มีต่อเกมนั้นหยั่งรากลึกในวัฒนธรรมเวียดนาม และเราภูมิใจและเป็นเกียรติที่ได้นำความรู้สึกสีดำและสีเหลืองที่เป็นสีประจำสโมสรของเรามาสู่แฟน ๆ และผู้สนับสนุนของเราในประเทศนี้ ด้วยพันธมิตรที่แข็งแกร่งของเราสำหรับโครงการนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ Nextmedia, DFL, Evonik และ ROWE เรามั่นใจในการส่งมอบประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครในเวียดนามและสามารถใช้สิ่งนี้เป็นก้าวย่างสำหรับเรื่องราวความสำเร็จที่มากขึ้น ในอนาคต."

ขณะที่พันธมิตรของทีมรวมตำนานดอร์ทมุนด์อย่าง Evonik และ ROWE,ยังแสดงความตื่นเต้นต่อโครงการที่จะเกิดขึ้นอีกด้วย “Evonik เป็นผู้สนับสนุนหลักของ BVB มากว่า 15 ปี ความร่วมมือของเราครอบคลุมค่านิยมของความหลากหลาย ความยุติธรรม ความกล้าหาญ และความเคารพ ตลอดจนความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะตนเองในทุกๆวัน” Shirley Qi, President of Evonik South East Asia, ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์, และ Head of Nutrition & Care Asia Pacific กล่าว

"เวียดนามเป็นประเทศที่น่าจับตาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาขึ้นอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับกลยุทธ์ระดับโลกของเรา นั่นเป็นเหตุผลที่เรายินดีที่จะสนับสนุน BVB ตำนานในการเดินทางครั้งนี้และเพื่อสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์ ROWE ในตลาดที่มีการเติบโตที่สำคัญนี้ผ่านการมีอยู่ที่แข็งแกร่ง” ดร. Alexandra Kohlmann, Managing Director of ROWE