ตำนานหมายเลข 8! อันเดรส อิเนียสต้า เปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ของ FUN88

อันเดรส อิเนียสต้า ตำนานกองกลางทีมชาติสเปน เปิดตัวเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ของ FUN88 อย่างเป็นทางการ โดยความร่วมมือครั้งนี้จะเริ่มต้นด้วยกิจกรรมและคอนเทนต์สุดพิเศษต้อนรับศึกฟุตบอลโลก 2026 ที่กำลังจะมาถึง
ความร่วมมือครั้งนี้ถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันผ่านตัวเลขเพียงตัวเดียว นั่นคือหมายเลข 8 หมายเลขที่ อิเนียสต้า ใช้สร้างตำนานตลอดเส้นทางอาชีพค้าแข้ง และเป็นตัวเลขที่อยู่ในชื่อของ FUN88 มาโดยตลอด
ตลอดระยะเวลา 18 ปีที่ผ่านมา FUN88 ยึดมั่นในวิสัยทัศน์เดียว คือการก้าวขึ้นเป็นแบรนด์ความบันเทิงออนไลน์ที่ได้รับความไว้วางใจและสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ใช้งานทั่วโลก โดยได้รับความเชื่อมั่นจากผู้คนหลายล้านคน และเคยร่วมงานกับบุคคลสำคัญในวงการกีฬาระดับโลกมาอย่างต่อเนื่องFUN88
“ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับ FUN88 ในบทบาทแบรนด์แอมบาสเดอร์อย่างเป็นทางการ” อิเนียสต้า กล่าว
“ตลอดเส้นทางอาชีพของผม ฟุตบอลไม่เคยเป็นเพียงแค่เกมการแข่งขัน แต่มันคือความหลงใหล ความทุ่มเท และช่วงเวลาที่มีความหมายร่วมกับผู้คนทั่วโลก”
“ผมดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ FUN88 เพื่อร่วมส่งต่อพลังงานเชิงบวกและความตื่นเต้นของฟุตบอลให้กับแฟน ๆ ทั่วโลก ภายใต้แนวคิด ‘Play with FUN, be FUN’”
อิเนียสต้า ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในกองกลางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลของวงการฟุตบอล โดยคว้าแชมป์รวม 38 รายการ ทั้งในระดับสโมสรและทีมชาติ ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลโลก 2010, ยูโร 2008 และ 2012 รวมถึงยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 4 สมัย กับบาร์เซโลน่า ก่อนจะปิดฉากเส้นทางอันยอดเยี่ยมด้วยความสำเร็จในประเทศญี่ปุ่น
ในระดับรางวัลส่วนบุคคล อิเนียสต้า ยังสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการคว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ในนัดชิงชนะเลิศระดับเมเจอร์ถึง 3 รายการ ทั้งยูโร 2012, ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2015 และฟุตบอลโลก 2010 พร้อมติดทีมยอดเยี่ยม FIFA FIFPro World XI ติดต่อกันยาวนาน 9 ปี (2009–2017)FUN88
ในหลายแง่มุม อิเนียสต้า คือภาพสะท้อนของคุณค่าที่ FUN88 ยึดถือมาตลอด ไม่ว่าจะเป็นความไว้วางใจที่สร้างขึ้นจากผลงาน ความสามัคคีของทีม การมองเกมล่วงหน้า ความกล้าที่จะสร้างความแตกต่าง และความสามารถในการเปลี่ยนทุกช่วงเวลาของการแข่งขันให้กลายเป็นความสุขของแฟนบอลนับล้านคนทั่วโลก
ก่อนหน้านี้ FUN88 เคยร่วมงานกับสโมสรฟุตบอลชั้นนำอย่าง นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด, เบิร์นลีย์ และ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ รวมถึงนักกีฬาระดับโลกอย่าง อิเกร์ กาซิยาส, ร็อบบี ฟาวเลอร์, โคบี ไบรอันต์, สตีฟ แนช และ โทนี ปาร์กเกอร์
“ผมหวังว่าความร่วมมือครั้งนี้จะสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับแฟนฟุตบอล และทำให้ทุกคนสนุกกับเกมที่เรารักได้มากยิ่งขึ้น”
“Play with FUN, be FUN! ขอบคุณครับ” อิเนียสต้า กล่าวทิ้งท้าย
การร่วมงานระหว่าง อันเดรส อิเนียสต้า และ FUN88 ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญก่อนเข้าสู่ฟุตบอลโลก 2026 พร้อมตอกย้ำเป้าหมายในการส่งมอบประสบการณ์ความบันเทิงและคอนเทนต์ฟุตบอลระดับโลกให้กับแฟนกีฬาในทุกมุมโลก ภายใต้แนวคิดเดียวกัน — Play with FUN, be FUN. #ตำนานหมายเลข8 #IniestaThailandFUN88
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