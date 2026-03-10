Goal.com
สันติภพ เหลืองอ่อน

ตีความกันผิด! 'สโคลส์'เผยเคลียร์กับ คาร์ริค แล้ว ยันไม่ได้ตั้งใจโพสต์แซะ

พอล สโคลส์ อดีตกองกลางทีมชาติอังกฤษ อดีตกองกลางทีมชาติอังกฤษ เผยว่าได้เคลียร์ใจกับ ไมเคิล คาร์ริค แล้ว หลังมีประเด็นดราม่าหลังจบเกมที่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด บุกแพ้ นิวคาสเซิล

หลังจบเกมที่ ปีศาจแดง พ่าย สาลิกาดง ซึ่งเป็นการแพ้นัดแรกในการคุมทีมของ คาร์ริค สโคลส์ได้ออกมาโพสต์ว่า “ไมเคิล ต้องมีอะไรพิเศษแน่ๆ เพราะยูไนเต็ดเล่นห่วยมา 4 เกมแล้ว” 

โดยโพสต์ดังกล่าวโดนวิจารณ์อย่างหนักทั้งจากแฟนบอลและอดีตเพื่อนร่วมทีมอย่าง ปาทริช เอฟรา ว่าเป็นการประชดประชันที่ไร้ประโยชน์และแทบไม่เชื่อว่าเป็นการโพสต์จากคนที่เคยเล่นด้วยกัน ซึ่งทาง สโลส์ ได้ออกมาชี้แจงว่าคนตีความผิดกันไปเอง และได้ส่งข้อความเคลียร์กับ คาร์ริค แล้ว

ไมเคิล เป็นหนึ่งในคนที่นิสัยดีที่สุดในวงการฟุตบอลแล้ว และเขาเป็นคนสุดท้ายที่ผมอยากทำให้ไม่พอใจ” สโคลส์ กล่าว

ผมส่งข้อความหาเขาโดยตรงเลย บอกว่า 'ฟังนะเพื่อน ฉันไม่ได้ตั้งใจให้นายรู้สึกแย่' ซึ่งจริงๆ ผมคิดว่าผมไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้น และเขาก็บอกผมเองว่าเขาไม่ได้รู้สึกไม่พอใจเรื่องนั้น”

"ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ตีความผิดไปจากที่ผมตั้งใจจะสื่อ สิ่งเดียวที่ผมพูดคือ ผมคิดว่าพวกเขาเล่นไม่ค่อยดีนักในสี่เกมหลังสุด แต่เขาก็ยังคงทำผลงานได้ดีอยู่"

