ตำนานฉลามชล! แข้งดังร่วมอำลา “พิภพ” หลังประกาศแขวนสตั๊ด

พิภพ อ่อนโม้ ตำนานนักเตะคนแรกที่ยิงครบ 100 ประตูในโตโยต้า ไทยลีก ประกาศยุติอาชีพค้าแข้งตลอด 19 ปี ลงแล้วในวัย 39 ปี กับสโมสร @chonburi_football_club Pipob On-Mo, Chonburi Football club's legend who is the first player that scored 100 goals in Toyota Thai League, announced his retirement at 39 years old after 19 years on the field.

