ตาวิเศษเห็นนะ! แข้งนอริชถูกจับโป๊ะเข้าเว็บโป๊

ทิมม์ โคลเซ กองหลังนอริช ซิตี้ โพสต์ลงสตอรีอินสตาแกรม ขณะกำลังรับชม Netflix ระหว่างกักตัว แต่มีแฟนบอลตาดีรายหนึ่งเห็นว่าเขาเปิดแท็ปเว็บไซต์ Pornhub อยู่ด้วย

พรีเมียร์ลีกต้องเลื่อนการแข่งขันออกไป หลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งยังไม่มีทีท่าว่าจะกลับมาทำการแข่งขันได้ในเร็ววัน ทำให้เราเห็นกิจกรรมยามว่างผ่านโซเชียลมีเดียของเหล่านักเตะมากมาย

Looks like Timm Klose is enjoying lockdown🤣#ncfc pic.twitter.com/szZIAhoqlm