ตาวิเศษเห็นนะ! เบนเซมาบอกเมนดี้อย่าส่งให้วินิซิอุส

คาริม เบนเซมา กองหน้าของ เรอัล มาดริด ถูกกล้องบันทึกภาพได้ขณะพูดกับ แฟร็กล็องด์ เมนดี้ ว่าอย่าจ่ายบอลให้กับวินิซิอุส ซึ่งคาดว่าเขาน่าจะฉุนที่ดาวยิงแซมบ้าเล่นตามใจตัวเองในครึ่งแรก

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในอุโมงค์ก่อนลงสนามครึ่งหลัง ในเกม ยูฟา แชมเปี้ยนส์ลีก รอบแบ่งกลุ่ม นัดที่สอง กับ โบรุสเซีย มึนเชนกลัดบัค โดย Telefoot สื่อฝรั่งเศส จับเสียงของดาวยิงเฟร้นช์ขณะยืนคุยกับเมนดี้ได้ว่า "อย่าส่งบอลให้เขา สาบานด้วยชีวิตแม่ของฉันเลยนะ เหมือนเขาช่วยฝ่ายตรงข้าม"

แม้ว่าเบนเซมาจะไม่ได้พูดชื่อคนที่พาดพิงในบทสนทนา แต่ Marca ระบุว่า เขาหมายถึงดาวรุ่งชาวบราซิลนั่นเอง

ขณะที่ผลการแข่งขันเกมนี้ ราชันชุดขาวพลิกสถานการณ์จากตามหลัง 0-2 มาตามตีเสมอทีมสิงห์หนุ่ม 2-2 ในช่วง 5 นาทีสุดท้าย จากผลงานของเบนเซมาและคาเซมิโร

Karim Benzema tells Ferland Mendy not to pass to Vinicius Jr at half-time during last night’s game between Gladbach & Real Madrid: “Brother don’t play to him. On my mother’s life. He is playing against us.” pic.twitter.com/zmpciQRgAV