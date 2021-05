ตาวิเศษเห็นนะ! รามอสโผล่คอมเมนต์เนย์มาร์-ตามไอจีแข้งปารีส

เกิดเป็นกระแสย้ายทีมขึ้นมาอีกครั้งเมื่อ เซร์คิโอ รามอส กัปตันทีม เรอัล มาดริด ไปคอนเมนต์แสดงความยินดีกับ เนย์มาร์ ที่เพิ่งต่อสัญญาใหม่กับปารีส แซงต์-แชร์กแมง

แนวรุกทีมชาติบราซิลเพิ่งจรดปากกาขยายสัญญากับยอดทีมแห่งกรุงปารึสออกไปจนถึงปี 2025 พร้อมโบนัสก้อนโตหากเขาสามารถพาทีมคว้าแชมป์ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก

โดยนอกจากการต่อสัญญาครั้งนี้จะทำให้แฟนเปแอสเชชื่นมื่นแล้ว พวกเขายังได้ลุ้นต่ออีกเมื่อ รามอส ไปคอมเมนต์แสดงความยินดีกับ เนย์มาร์ ในอินสตาแกรม ซึ่งเจ้าตัวตกเป็นข่าวลือย้ายมาค้าแข้งในฝรั่งเศสเช่นกัน โดยสัญญาของเขากับราชันชุดขาวจะหมดลงหลังจบฤดูกาลนี้

ทั้งนี้ เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา รามอส ได้ไปกดิดตามนักเตะของเปแอสเชอย่าง เปาโบ ซาราเบีย, ธิโล เคห์เลอร์, เนย์มาร์, เมาโร อิคาร์ดี้, เคย์ลอร์ นายาส, อันเดร เอร์เรรา, เพรสเนล คิมเบมเบ้

Sergio Ramos is getting PSG's fans hyped 👀⏳ pic.twitter.com/JAruhMNbwn

🔴 Sergio Ramos has followed a number of PSG players in the last hours. #rmlive 🇫🇷🚫



— Cadena SER pic.twitter.com/585OkcPX8v