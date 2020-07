Extremamente feliz por assinar contrato profissional com este grande clube que é o Sport Lisboa e Benfica🔴⚪️ Desde já agradecer ao Benfica pela confiança depositada em mim e a todos os treinadores e jogadores com quem compartilhei o balneário que me ajudaram imenso para atingir esta etapa. Agradecer também á família e aos amigos pelo apoio que têm dado desde o primeiro dia😁

