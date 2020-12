ตามรอยพ่อ! ลูกชายรูนีย์เซ็นเข้าอคาเดมีแมนฯ ยูฯ

ไค รูนีย์ บุตรชายคนโตของ เวย์น รูนีย์ เซ็นสัญญาเข้าทีมอคาเดมีของแมนฯ ยูไนเต็ด

รูนีย์ผู้พ่อเคยค้าแข้งกับปีศาจแดงในระหว่างปี 2004-2017 และเป็นเจ้าของสถิติดาวซัลโวสูงสุดตลอดกาลของสโมสร ด้วยผลงาน 253 ประตู จาก 559 เกม

ล่าสุดเจ้าหนูไควัย 11 ขวบ ก็เดินตามรอยคุณพ่อ หลังย้ายมาเล่นกับทีมเยาวชนปีศาจแดง

Proud day. Kai signing for @ManUtd. Keep up the hard work son ❤️ pic.twitter.com/tTYuUZj7yn