ตามกฎใหม่! เป็ปกุนซือพรีเมียร์ลีกคนแรกโดนเปาแจกใบเหลือง (มีคลิป)

เป็ป กวาร์ดิโอลา กลายเป็นกุนซือพรีเมียร์ลีกคนแรกทื่ถูกผู้ตัดสินแจกใบเหลือง ระหว่างเกมคอมมูนิตี้ ชิลด์ 2019 กับลิเวอร์พูล

เหตุเกิดในนาที 42 ของฟุตบอลคอมมูนิตี้ ชิลด์ระหว่างแมนเชสเตอร์ ซิตี้ กับทัพหงส์แดง ซึ่ง ดาบิด ซิลบา โดน โจโกเมซ เข้าปะทะหนักใส่จนลงไปนอนกองกับพื้น ซึ่ง เป็ป ออกอาการไม่พอใจไปประท้วงออกอาการใส่ผู้ตัดสินที่ 4 จนถูก มาร์ติน แอตกินสัน เข้ามาแจกใบเหลืองให้

โดยการโดนใบเหลืองดังกล่าวทำให้ เป็ป กลายเป็นกุนซือในพรีเมียร์ลีกคนแรกที่โดนผู้ตัดสินแจกใบเหลือง หลัง FA นำกฎที่ว่ากุนซือสามารถโดนแจกใบเหลืองเข้ามาเริ่มใช้ในรายการฟุตบอลถ้วยในประเทศตั้งแต่ปี 2018 ที่ผ่านมา

