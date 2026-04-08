ตั้งแต่ยุคสตีฟ บรูซ! นิวคาสเซิล ยังบุกชนะ พาเลซ ไม่ได้ 6 ปี

เพจฟุตบอล Play with FUN, be FUN เจ้าของสโลแกน “Play with FUN, be FUN” เผยสถิติ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ทีมดังแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั้น ไม่สามารถบุกไปชนะ คริสตัล พาเลซ ที่สนาม เซลเฮิสต์ พาร์ก มาตั้งแต่ปี 2020
โดยคอมมูนิตี้ฟุตบอล Play with FUN, be FUN ระบุว่า ชัยชนะนัดล่าสุดที่ “สาลิกาดง” บุกไปคว้าสามแต้มเหนือ “ปราสาทเรือนแก้ว” เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2020 ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาหลายปีที่ทีมยังไม่สามารถทำได้อีก
ในเกมดังกล่าว นิวคาสเซิล ภายใต้การคุมทีมของ สตีฟ บรูซ ได้สองประตูจาก คัลลั่ม วิลสัน และ โจลินตัน ในช่วงท้ายเกม ก่อนบุกไปชนะ ‘เดอะ อีเกิ้ลส์’ ที่มี รอย ฮอด์จสัน คุมทัพไป 2-0
ที่น่าสนใจคือ จากผู้เล่นตัวจริงทั้ง 22 คนในเกมวันนั้น ปัจจุบันเหลือเพียง โจลินตัน คนเดียวที่ยังคงค้าแข้งอยู่กับต้นสังกัดเดิม ขณะที่ผู้เล่นอีก 21 คนต่างแยกย้ายย้ายทีมไปทั้งหมด สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของทั้งสองทีมตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา
แฟนบอลสามารถติดตามบทความสนุก ๆ บทวิเคราะห์ฟุตบอล ข่าวกีฬา และคอนเทนต์คุณภาพจาก Play with FUN, be FUN ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ของเพจอย่างต่อเนื่องที่ www.facebook.com/playwithFUNbeFUN88
สมาชิกของคอมมูนิตี้ยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมลุ้นรับรางวัลใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นทองคำแท้ 8 บาท นาฬิกาหรู และของรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย รวมถึงกิจกรรมยอดนิยมอย่างเกมทายผลฟุตบอล “สนามทายผล” ในสไตล์ #PlaywithFUNbeFUN ที่เปิดให้ร่วมสนุกทุกสัปดาห์ ครอบคลุมการแข่งขันจาก 6 ลีกชั้นนำทั่วโลก
นอกจากนี้ ในช่วงศึก ฟุตบอลโลก 2026 ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นในปีนี้ เพจ Play with FUN, be FUN ยังเตรียมจัดกิจกรรมพิเศษและมอบรางวัลอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี แฟน ๆ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านแฮชแท็ก #PlaywithFUNbeFUN บนโซเชียลมีเดียและช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ อีกด้วย