ตัวเลขฟ้อง! นิวคาสเซิลไม่ชนะไบรท์ตัน 6 เกมรวด

เพจ Play with FUN, be FUN เปิดสถิติน่าสนใจก่อนเกมที่ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด เตรียมเปิดรัง เซนต์ เจมส์ พาร์ค รับการมาเยือนของ ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบี้ยน ในศึกพรีเมียร์ลีกนัดสำคัญ
กลายเป็นหนึ่งในคู่แข่งที่สร้างปัญหาให้กับ “สาลิกาดง” อย่างชัดเจน เมื่อสถิติระบุว่า นิวคาสเซิลไม่สามารถเอาชนะ “นกนางนวล” ได้เลยตลอด 6 นัดหลังสุดจากทุกรายการ โดยแบ่งเป็นผลเสมอ 2 นัด และแพ้ถึง 4 นัด
ชัยชนะครั้งสุดท้ายของนิวคาสเซิลเหนือไบรท์ตันต้องย้อนไปถึงปี 2023 ซึ่งเกมนั้น “สาลิกาดง” โชว์ฟอร์มร้อนแรงเปิดบ้านถล่มคู่แข่งไปแบบขาดลอย 4-1
ในแมตช์ดังกล่าว ประตูแรกมาจากการทำเข้าประตูตัวเองของ เดนิซ อุนดาฟ ก่อนที่ แดน เบิร์น, คัลลัม วิลสัน และ บรูโน่ กิมาไรส์ จะช่วยกันยิงพาทีมเก็บสามแต้ม ส่วนไบรท์ตันได้ประตูปลอบใจจากเดนิซ อุนดาฟ ที่แก้ตัวสำเร็จในช่วงท้ายเกม
ด้วยผลงานที่ไม่ชนะคู่แข่งรายนี้มายาวนาน ทำให้เกมที่กำลังจะมาถึงถูกจับตามองไม่น้อยว่า นิวคาสเซิลจะสามารถปลดล็อกสถิติอันน่าหนักใจนี้ได้หรือไม่ต่อหน้าแฟนบอลของตัวเอง
