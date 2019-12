ตอบแทนสังคม! พาเลซเปิดรังเหย้าให้คนไร้บ้านหลบภัยหนาว

คริสตัล พาเลซ สโมสรดังในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ร่วมกับสภาเมืองครอยดอน แบ่งพื้นที่สนามเซลเฮิร์ส พาร์ค ให้คนไร้บ้านมาใช้เป็นที่หลบภัยความหนาวได้ หากว่าคืนนั้นอุณหภูมิเลวร้ายถึงขั้นติดลบ

We are re-opening our extreme weather emergency shelter for rough sleepers this winter when temperatures are due to fall below zero, in partnership with @YourCroydon.#CPFC | @alisonb4croydon