ตอบแทนผลงาน! บาเยิร์นตั้ง'ฟลิค'คุมถาวร, สัญญา 3 ปี

บาเยิร์น มิวนิค แถลงยืนยัน พวกเขาแต่งตั้ง ฮันซิ ฟลิค คุมทัพแบบถาวร ด้วยสัญญาถึงปี 2023 แล้ว

โค้ชวัย 55 ถูกดันขึ้นมาทำทีมแทน นิโก้ โควัช ในฐานะเทรนเนอร์ขัดตาทัพ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ก่อนทำผลงานได้ดีจนได้รับการขยายสัญญาไปจนจบฤดูกาล

ล่าสุดทีมเสือใต้ตอบแทนผลงานของนายใหญ่ชาวเยอรมันอีกครั้ง หลังพาทีมผงาดรั้งตำแหน่งจ่าฝูงของบุนเดสลีกา อีกทั้งยังมีลุ้นแชมป์ในรายการ เดเอฟเบ โพคาล และ ยูฟา แชมเปี้ยนส์ลีก ดังนั้นสโมสรจึงจับเขาเซ็นสัญญาออกไปอีก 3 ปีทันที

"ผมกำลังตั้งตารอที่จะได้ฝ่าฟันภาระหน้าที่ร่วมกับทีมสตาฟฟ์ลแะลูกทีม การพูดคุยกับผู้บริหารเป็นไปได้ด้วยดี ทุกคนต่างเชื่อใจกัน เราร่วมกันวางแนวทางของทีม และผมมั่นใจว่าเราสามารถประสบความสำเร็จร่วมกันได้อีกมาก" ฟลิค เปิดใจผ่านเว็บไซต์สโมสร

ปัจจุบันบุนเดสลีกาถูกเลื่อนการแข่งขันออกไปถึงวันที่ 30 เมษายน และมีแนวโน้มว่าจะต้องถูกเลื่อนออกไปอีก หลังสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19ยังไม่คลี่คลาย

Hansi #Flick has extended his contract as #FCBayern head coach until 2023! ✍️#MiaSanMia #Flick2023 pic.twitter.com/UKTo8O89I8