ตอบแทนทีมเก่า! บลาสซีคอฟสกี้ไม่รับค่าจ้างแถมควักเงินช่วย

ยาคุบ บลาสซิคอฟสกี้ แนวรุกตัวเก๋าชาวโปแลนด์ เตรียมย้ายกลับไปเล่นกับ วิสลา คราคอฟ ต้นสังกัดเก่าในบ้าน โดยไม่ขอรับค่าจ้างระหว่างลงสนามช่วยทีม

ปีกวัย 33 เคยค้าแข้งกับ วิสลา คราคอฟ ในระหว่างปี 2004-07 ก่อนย้ายซบตัก โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ โดยล่าสุดเขากำลังย้ายกลับมาสวมชุดยูนิฟอร์มของสโมสรเป็นคำรบที่สอง

แต่มาคราวนี้คูบ้าสมัครใจรับใช้ วิสลา คราคอฟ แบบฟรี ๆ แถมยังควักเงินส่วนตัวช่วยทีมอีก 300,000 ยูโร หลังตอนนี้สโมสรกำลังประสบวิกฤติด้านการเงินอย่างหนัก เนื่องจากกลุ่มทุนจากแคนาดาที่วางแผนจะเข้ามาเทคโอเวอร์ทีมไม่สามารถหาเงินมาใช้หนี้แทนสโมสรได้ทันเวลา ทำให้การเจรจาซื้อกิจการของสโมสรต้องล่มไปโดยปริยาย Editor Picks เส้นตายซื้อขาย : ตลาดนักเตะเดือนมกราคม 2019 ปิดเมื่อไหร่?

TTL Transfers : เกาะติดตลาดซื้อขายนักเตะ โตโยต้า ไทยลีก 2019

OPINION: กระดาษคำตอบของราเยวัช ความพังพินาศของช้างศึก

LIST: ผลการแข่งขัน ทีมชาติไทย ในยุค มิโลวาน ราเยวัช

ปัจจุบัน วิสลา คราคอฟ รั้งอันดับ 8 ในลีกสูงสุดของโปแลนด์

All respect to our Kuba, who is on the verge of joining his boyhood club Wisla Krakow without pay and has assisted them financially to help revive the Polish side pic.twitter.com/IkRdWobzFy — Borussia Dortmund (@BlackYellow) January 12, 2019