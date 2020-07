เมสัน กรีนวู้ด กองหน้าดาวรุ่งของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กลายเป็นนักเตะอายุไม่เกิน 19 ปี คนที่สองในประวัติศาสตร์สโมสร ที่ทำประตูได้สามนัดติดต่อกันในพรีเมียร์ลีก

หัวหอกวัย 18 ปี โชว์ฟอร์มเฉียบซัดเพิ่มอีกหนึ่งประตูในเกมที่ ปีศาจแดง บุกเอาชนะ แอสตัน วิลลา 3-0 และเป็นประตูที่ 18 ของเจ้าตัวรวมทุกรายการในฤดูกาลนี้ไปแล้ว

นอกจากนี้ประตูในเกมกับ สิงห์ผงาด ยังทำให้เขากลายเป็นนักเตะวัยทีนคนที่สองของสโมสรที่ยิงได้ 3 นัดติดในพรีเมียร์ลีก ด้วยวัย 18 ปี 282 วัน ต่อจาก เวย์น รูนีย์ ที่เคยทำไว้เมื่อปี 2005 ในวัย 19 ปี 125 วัน

3 - Mason Greenwood is only the second teenager to score in three consecutive Premier League appearances for Manchester United (18y 282d), following on from Wayne Rooney back in February 2005 (19y 125d). Cubs. pic.twitter.com/B4ujuCRwaN