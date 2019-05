ต่อจากพีเอฟเอ! "ฟาน ไดค์" คว้าแข้งแห่งปีพรีเมียร์ลีก

เฟอร์จิล ฟาน ไดค์ ปราการหลังตัวเก่งของ ลิเวอร์พูล คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกประจำฤดูกาล 2018-19 ไปครอง

แนวรับชาวดัตช์ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในฤดูกาลนี้ โดยช่วยให้หงส์แดงเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในลีก รวมถึงทำไปแล้ว 4 ประตูกับ 2 แอสซิสต์ จากการลงเล่นครบทุกนัดด้วย

ก่อนหน้านี้ เซ็นเตอร์ฮาล์ฟวัย 27 กะรัต ก็เพิ่งจะคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของสมาคมนักฟุตบอลอาชีพอังกฤษ (พีเอฟเอ) เมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา

Rock at the back. @VirgilvDijk is the @premierleague Player of the Season! #PL pic.twitter.com/n9I6ym3pUV