ตีสามยังไม่กลับ! เมนดี้โผล่เที่ยวคลับทั้งที่มีซ้อม (มีคลิป)

เบนฌาแม็ง เมนดี้ แนวรับสายปาร์ตี้ของแมนฯซิตี้ ถูกบันทึกภาพขณะเต้นในไนท์คลับในเวลาตีสามครึ่ง ทั้งที่เจ้าตัวต้องเดินทางไปซ้อมกับสโมสรในวันรุ่งขึ้น

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเช้ามืดของวันเสาร์ที่ผ่านมา แม้ว่ากองหลังเฟร้นช์แมนจะไม่มีชื่ออยู่ในทีมชุดออกไปเยือนฟูแลม แต่เขามีโปรแกรมต้องลงซ้อมที่สโมสรเพื่อเรียกความฟิตกลับมา

อย่างไรก็ดี แบ็คซ้ายทีมชาติฝรั่งเศสกลับถูกพบอยู่ในไนท์คลับย่าน 'แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เซ็นเตอร์' ในช่วงเช้ามืดของวันที่มีซ้อม ทั้งที่เวลานี้เขาควรนอนพักผ่อนอยู่ที่บ้านมากกว่า

"พวกเขาโตพอที่จะรู้ว่าต้องทำอะไร ผมไม่ใช่พ่อของเขา ผมอยากให้เขากลับบ้านเร็วกว่านี้ แต่ผมคุมนักเตะในสถานการณ์แบบนั้นไม่ได้" เป๊ป กวาร์ดิโอลา กล่าวถึงเรื่องนี้

"ผมไม่ได้หงุดหงิด ผมเป็นคนที่ผ่อนคลาย ผมอาจดูไม่เหมือนแบบนั้นนะ แต่ผมนอนหลับสบายดี"

ทั้งนี้ เมนดี้เพิ่งกลับมาซ้อมเต็มรูปแบบกับทีมได้ในสัปดาห์นี้ หลังได้รับบาดเจ็บหัวเข่าและต้องพักยาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีก่อน

Here's a video of Mendy at Club Liv in town that I've just been sent - although proof hardly needed at this point. pic.twitter.com/5tLswnrC64