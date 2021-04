ตัวแทนนาเกลส์มันน์! ไลป์ซิกตั้ง'เจสซี มาร์สช์'คุมฤดูกาลหน้า

แอร์เบ ไลป์ซิก ประกาศแต่งตั้ง เจสซี มาร์สช์ เข้ามาคุมทีมในฤดูกาลหน้า ด้วยสัญญาถึงเดือนมิถุนายน ปี 2023

ไลป์ซิกต้องมองหาโค้ชคนใหม่ หลังจาก ยูเลียน นาเกลส์มันน์ ตกลงย้ายไปคุม บาเยิร์น มิวนิ ในฤดุกาล 2021/22 ก่อนล่าสุดหวยจะมาออกที่กุนซือชาวอเมริกัน

สำหรับ มาร์สช์ผ่านประสบการณ์คุมทีมในเมเจอร์ลีกกับ มอนทรีอัล อิมแพ็คต์ และ นิวยอร์ค เร้ด บูลส์ ก่อนจะมาสร้างชื่อกับ เร้ด บูล ซัลซ์บวร์ก ในปี 2019 หลังพาทีมคว้าดับเบิลแชมป์ลีกออสเตรียได้ทันทีในฤดูกาลแรก

