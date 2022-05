ตลกปนสร้างสรรค์! 'เทน ฮาก'ถูกใจเพลงเชียร์แฟนแมนฯยูฯ (มีคลิป)

เอริค เทน ฮาก ว่าที่นายใหญ่คนใหม่ของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ถูกใจเพลงที่แฟนบอลของสโมสรแต่งให้ เพราะมันมีทั้งความตลกและความสร้างสรรค์

กุนซือชาวดัตช์จะเข้ามาคุมทัพปีศาจแดงในฤดูกาลหน้า สาวกเร้ดอาร์มีจึงได้แต่งเพลงให้กับโค้ชคนใหม่แล้ว โดยมีเนื้อเพลงว่า "One Hag, Two Hag, Three Hag, Four Hag, Five Hag, Six Hag, Seven Hag, Eight Hag, Nine Hag, Ten Hag"

ล่าสุดนักข่าวดัตช์ได้ถาม เทน ฮาก ได้เห็นเพลงนี้หรือยัง โดยเจ้าตัวตอบกลับมาว่า "เห็นแล้ว มันตลกดี และก็สร้างสรรค์มาก ๆ ด้วย"

สำหรับ เทน ฮาก เซ็นสัญญากับยูไนเต็ดถึงปี 2025 และมีอ็อปชันขยายสัญญาอีก 1 ปี