ติดใจโค้ชเยอรมัน! ฮัดเดอร์สฟิลด์ตั้งซีแวร์ตคุมทัพ

ฮัดเดอร์สฟิลด์ สโมสรในพรีเมียร์ลีก ประกาศแต่งตั้ง แยน ซีแวร์ต โค้ชทีมสำรองของ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ เข้ามาเป็นกุนซือคนใหม่ ด้วยสัญญาถึงปี 2021

เดอะ เทอร์เรียร์ส เพิ่งตกลงยกเลิกสัญญากับ เดวิด วากเนอร์ หลังเขาทำทีมย่ำแย่รั้งอันดับสุดท้ายของตารางในเวลานี้

ล่าสุดฮัดเดอร์สฟิลด์ได้นายใหญ่คนใหม่แล้ว เมื่อพวกเขาดึงโค้ชชาวเยอรมันวัย 36 เข้ามาคุมทีมลุ้นหนีตายในช่วงที่เหลือของฤดูกาล

TTL Transfers : เกาะติดตลาดซื้อขายนักเตะ โตโยต้า ไทยลีก 2019

เส้นตายซื้อขาย : ตลาดนักเตะเดือนมกราคม 2019 ปิดเมื่อไหร่?

OPINION: กระดาษคำตอบของราเยวัช ความพังพินาศของช้างศึก

ซีแวร์ตถือเป็นโค้ชเยอรมันคนที่สองที่เข้ามาคุมฮัดเดอร์สฟิลด์ต่อจาก เดวิด วากเนอร์ ยิ่งกว่านั้นทั้งคู่ยังผ่านงานคุมทีมสำรองของทัพเสือเหลืองมาเหมือนกันด้วย

#htafc is delighted to announce the appointment of Jan Siewert as its new Head Coach.



The 36-year-old joins The Terriers from @BVB II, where he held the position of Head Coach, signing a contract running until the summer of 2021.



https://t.co/UhMJHvZdFK (AT) pic.twitter.com/qhuAVOAb1P — Huddersfield Town (@htafcdotcom) January 21, 2019