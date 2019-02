ติดแข่งเอฟเอคัพ! โกลลีกทูไม่รู้เรื่องภรรยาคลอดลูก

โจ เดย์ ผู้รักษาประตูของ นิวพอร์ต เคาท์ตี้ สโมสรในลีกทู ไม่รู้เรื่องว่า ลิซซี เดย์ ภรรยาของเขา คลอดลูกแฝดที่โรงพยาบาล เพราะติดภารกิจลงเล่นเกม เอฟเอ คัพ นัดรีเพลย์ กับ มิดเดิลสโบรห์

นายด่านวัย 28 ช่วยทีมหักปากเซียนคว่ำเดอะโบโร่ 2-0 ตีตั๋วสู่รอบ 16 ทีมสุดท้าย ก่อนจะได้รับแจ้งหลังจบเกมว่าเขาได้เป็นพ่อคนแล้ว

"ผมและภรรยารู้มาตลอดว่ามันมีโอกาสที่เธอจะคลอดลูกระหว่างเกมนี้" เดย์ กล่าว BBC's Good Evening Wales programme

"แต่ลิซซีสนับสนุนผมและช่วยให้ผมตัดสินใจง่ายขึ้นที่จะลงเล่นเกมนี้"

"ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนเที่ยงของวันอังคาร แต่ระหว่างที่ผมขับรถไปสนามแข่ง ลิซซีโทรมาบอกว่าเธอมีอาการน้ำเดิน"

"ผมไปถึงสนามตอนที่เธอถูกส่งตัวเข้าห้องคลอด แต่เธอบอกว่าให้ผมมีสมาธิกับเกมต่อไป"

"ผมไม่รู้ว่าลูกสาวฝาแฝดถูกคลอดออกมาแล้วจนกระทั่งตอนผมวิ่งออกไปตอนเกมจบ"

"The care we've received has been fantastic all the way through" @NewportCounty keeper Joe and wife Lizzie Day with Sophia and Emelia born last night at the Royal Gwent Hospital during the historic FA cup win over Middlesbrough FC pic.twitter.com/bOyDZQykw0